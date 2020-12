Disney+ est en concurrence avec les titans de la télévision en continu comme Netflix et Amazon Prime sur le marché très fourni du divertissement en ligne.

(San Francisco) Le service de diffusion de vidéo en continu de Disney a engrangé plus de 86,8 millions d’abonnés depuis sa création il y a un an, dépassant « les attentes les plus folles », selon les mots du directeur général de Walt Disney Company, Bob Chapek jeudi.

Agence France-Presse

Le géant du divertissement a mis la priorité sur les exclusivités, les productions originales et les ventes groupées pour bâtir ses offres « directes aux consommateurs » qui comptent Disney+, ESPN, Hulu et Star, ont déclaré les dirigeants du groupe lors d’une conférence avec les investisseurs.

« Nous savions que ce service unique en son genre avec du contenu que seul Disney peut créer résonnerait avec les consommateurs et se démarquerait sur le marché », a déclaré Bob Chapek. « Ce succès a renforcé notre confiance dans notre poursuite d’un modèle commercial orienté directement vers le consommateur », a-t-il ajouté.

Disney+ est en concurrence avec les titans de la télévision en continu comme Netflix et Amazon Prime sur le marché très fourni du divertissement en ligne.

Disney+ a dépassé les « attentes les plus folles » du géant du divertissement avec 86,8 millions d’abonnés au 2 décembre, selon M. Chapek.

Au terme d’une récente réorganisation du groupe, Disney a séparé la distribution de la création de contenu dans le cadre d’un plan visant à être plus agile dans la façon dont il crée et diffuse des émissions aux téléspectateurs, selon les dirigeants.

Les données collectées à Disney+ concernant l’audience que reçoit une production sont partagées avec les équipes créatives pour adapter les films ou les émissions à ce que les téléspectateurs aiment, a encore indiqué le groupe.

« Ceci est particulièrement important maintenant, car les consommateurs changent rapidement leurs comportements de consommation, sans compter l’incertitude prolongée due à la pandémie », a déclaré M. Chapek.

Disney, qui a vécu une année « très difficile » selon les mots de son dirigeant, a supprimé des milliers d’emplois avec la fermeture ou l’exploitation très limitée de ses parcs d’attractions à cause de la pandémie.

Le groupe étendra ses services de streaming télévisé l’année prochaine à davantage de marchés, notamment Hong Kong, la Corée du Sud et l’Europe de l’Est, selon Rebecca Campbell, responsable des opérations internationales.

Le groupe va aussi renforcer son service de vidéo en continu en Inde, où il a un partenariat avec Hotstar. « L’Inde est une opportunité de marché prometteuse », a déclaré Mme Campbell. « C’est pourquoi nous avons décidé de lancer Disney “en collaboration avec Hotstar pour créer une expérience de divertissement véritablement intégrée pour les consommateurs de ce marché », a-t-elle ajouté.

L’offre de streaming comprend des films de Bollywood, une programmation locale et des matchs de cricket de la Premier League indienne, selon Mme Campbell.

Disney a par ailleurs annoncé pour Noël 2023 un nouveau film Star Wars de la réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, et plusieurs nouvelles séries télévisées au sein de son offre de science-fiction.