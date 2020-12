Malgré son retour dans le ciel, le Boeing 737 MAX essuie de nouvelles annulations

(New York) Boeing a essuyé en novembre 63 annulations nettes de commandes du 737 MAX, son avion-vedette récemment autorisé à revoler aux États-Unis et au Brésil après vingt mois d’immobilisation au sol et livré mardi pour la première fois depuis 2019 à une compagnie.