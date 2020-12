(Montréal) Environ huit mois après s’être protégé de ses créanciers, l’ex-cycliste devenu entrepreneur Louis Garneau a réussi à sauver l’entreprise ayant vu le jour en 1983, mais il ne sera désormais plus le seul maître à bord.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

La relance de l’entreprise derrière les marques Garneau, Sugoi et Sombrio, qui s’effectuera par l’entremise d’un montage financier de 25 millions incluant un prêt de 5 millions octroyé par Investissement Québec (IQ) et un financement obtenu auprès de la Banque Nationale, marque également l’arrivée d’un nouvel actionnaire : la firme d’investissement montréalaise Corporation Financière Champlain.

« Je retourne à la table à dessin comme directeur de la création et j’ai bâti une nouvelle équipe », a lancé mardi M. Garneau, dans le cadre d’une conférence de presse qui s’est déroulée à Saint-Augustin-de-Desmaures, au siège social de la compagnie.

M. Garneau sera le président du conseil d’administration et se penchera sur le développement de nouveaux produits, mais les activités seront sous la responsabilité de Jean-Marc Jahoo, qui sera le chef de la direction.

De plus, la production manufacturière ne reviendra pas en territoire québécois et s’effectuera au Mexique, où la société exploite une usine de production depuis une décennie. Louis Garneau avait annoncé en septembre 2019 qu’elle mettait la clé sous la porte de son usine de production à Saint-Augustin-de-Desmaure.

« On s’est rendu au bout, a lancé M. Garneau. On ne pouvait pas faire mieux. On joue sur la scène internationale. Tous les concurrents sont dans les pays où la main-d’œuvre est moins chère. »

Corporation Financière Champlain dit détenir des investissements dans des marques connues comme Kanuk, La Canadienne et G2MC (Galerie du Meuble, Maison Corbeil et Jardin de Ville). Depuis « plusieurs mois », les deux partenaires « travaillent ensemble » afin de tabler sur le plan stratégique et de croissance à l’international.

Le 17 septembre, la Cour supérieure du Québec a donné son aval à l’entente intervenue plus tôt entre Louis Garneau et ses créanciers.

Selon les documents préparés par la firme Raymond Chabot, mandatée pour agir comme syndic dans le dossier, le total des passifs de Louis Garneau s’élevait à près de 28,1 millions. IQ se trouvait sur la liste des créanciers garantis, avec un montant d’environ 6,4 millions.

Les créances non garanties totalisaient près de 15,4 millions.