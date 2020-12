Visa et Mastercard examinent leurs liens avec Pornhub après des accusations d’abus sexuels

(New York) Les gestionnaires de cartes de crédit Mastercard et Visa ont engagé des enquêtes sur leurs liens avec le site pornographique Pornhub suite à la diffusion d’un article du New York Times y dénonçant la présence de vidéos pédopornographiques et de viols.