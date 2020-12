Le président et chef de la direction de la Banque Nationale, Louis Vachon, souligne que la performance globale durant la pandémie a confirmé que la Banque Nationale a fait les bons choix stratégiques en matière de gestion des risques et d’allocation du capital.

(Montréal) La Banque Nationale du Canada a essuyé au quatrième trimestre un recul de son bénéfice net par rapport à la période correspondante de 2019 : il est passé de 604 millions à 492 millions. Le résultat dilué par action a quant à lui reculé de 1,67 $ à 1,36 $.

La Presse Canadienne

L’institution dont le siège social est à Montréal fait toutefois observer que son résultat net excluant les éléments particuliers a légèrement avancé, de 612 millions à 615 millions.

Quant au résultat net de la Banque Nationale pour l’ensemble de l’exercice terminé le 31 octobre dernier, il se chiffre à 2,083 milliards, ou 5,70 $ par action diluée, par rapport à 2,322 milliards, ou 6,34 $ par action diluée pour l’exercice 2019.

La Banque Nationale rapporte que la croissance du résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d’impôts a été atténuée par l’augmentation significative des dotations aux pertes de crédit à la suite de la détérioration importante des perspectives macroéconomiques causée par la COVID-19 et des répercussions anticipées sur ses clients.

Le président et chef de la direction de la Banque Nationale, Louis Vachon, soutient tout de même que les résultats ont été excellents. Il a noté une hausse de 7 % du revenu total en 2020 et à son avis, la performance globale durant la pandémie a confirmé que la Banque Nationale a fait les bons choix stratégiques en matière de gestion des risques et d’allocation du capital.

Par ailleurs, le conseil d’administration de la Banque Nationale déclare un dividende de 0,71 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 31 janvier 2021. Ce dividende sera versé le 1er février prochain aux détenteurs d’actions ordinaires inscrits au registre de la Banque le 28 décembre 2020.