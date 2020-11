(Toronto) L’éditeur Torstar a annoncé jeudi avoir vendu aux Compagnies Loblaw une technologie de marketing numérique développée par sa filiale Eyereturn Marketing pour une somme non précisée.

La Presse Canadienne

Selon Loblaw, cette entente complémente et renforce son agence de marketing numérique à service complet Loblaw Media, lancée en 2019.

Le détaillant d’épicerie et de pharmacie estime que la nouvelle technologie et son expertise aideront Loblaw Media à connecter les marques et les consommateurs en ligne grâce à des campagnes publicitaires et des promotions ciblées.

Cela réduira également la dépendance de l’entreprise à l’égard de la technologie de médias tiers, a précisé le détaillant.

Loblaw compte plus de 1050 épiceries, incluant celles des enseignes Provigo et Loblaw, et près de 1400 pharmacies Pharmaprix et Shoppers Drug Mart.

Torstar détient un investissement dans La Presse Canadienne dans le cadre d’une entente conjointe avec des filiales du Globe and Mail et le journal La Presse de Montréal.