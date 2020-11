« Nous sommes très satisfaits de nos résultats, particulièrement parce que notre solide gamme de produits continue de gagner des parts de marché à l’échelle mondiale », a déclaré le président et chef de la direction de BRP, José Boisjoli, dans un communiqué.

(Valcourt) BRP a dépassé les attentes en déclarant que son bénéfice du troisième trimestre avait augmenté comparativement à la même période il y a un an et a haussé ses perspectives pour la totalité de l’exercice financier.

La Presse Canadienne

Le fabricant de Ski-Doo et de Sea-Doo a déclaré qu’il s’attend maintenant à un bénéfice normalisé par action entre 5,00 $ et 5,25 $ pour l’année, en hausse comparativement aux prévisions précédentes, qui étaient entre 3,65 $ et 3,95 $.

BRP a déclaré un bénéfice net de 198,7 millions ou 2,22 $ par action diluée pour son trimestre terminé le 31 octobre, contre 135,3 millions ou 1,49 $ par action diluée au même trimestre l’an dernier.

Les revenus ont totalisé 1,67 milliard, contre 1,64 milliard il y a un an.

Sur une base normalisée, BRP affirme avoir gagné 2,13 $ par action diluée au cours de son dernier trimestre, contre un bénéfice normalisé de 1,51 $ par action diluée un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 1,41 $ pour le trimestre et à 1,60 milliard de revenus, selon la société de données financières Refinitiv.

« La forte demande pour nos produits nous a offert une excellente occasion de poursuivre sur cette lancée et nous travaillons fort pour la maintenir. »

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : DOO)