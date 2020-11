Le conseil municipal de St-Jérôme, dans les Laurentides, a donné son accord à une entente en vertu de laquelle le fabricant de véhicules électriques Lion pourrait utiliser un de ses terrains pour bâtir l’usine de batteries qu’il projette.

Jean-François Codère

La Presse

L’accord de principe prévoit une emphytéose d’une durée de 25 ans sur un terrain situé non loin de l’intersection de la rue de Martigny Ouest et de l’autoroute des Laurentides, en face d’un cimetière et dans une zone industrielle.

L’entreprise, dont le siège social est déjà situé à St-Jérôme, a dévoilé au début du mois son intention de construire à court terme une usine de batteries. Elle a toutefois indiqué qu’elle pourrait devoir se tourner vers les États-Unis pour le faire.

En plus de la jouissance du terrain, Lion obtiendrait un congé de taxes foncières de 5 ans. Elle s’engage en retour à y construire un bâtiment industriel d’environ 150 000 pieds carrés.

« Il s’agit d’un dossier majeur puisqu’on parle ici de plus de 180 M$ en investissements pour le bâtiment, les équipements, le terrain, a expliqué le maire de St-Jérôme, Stéphane Maher. Nous tenions donc à nous positionner dès maintenant pour que Lion, qui a déjà son siège social à Saint-Jérôme, poursuive son développement chez nous. »