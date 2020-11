Le secteur de base de Postes Canada a enregistré une perte avant impôts de 265 millions pour son plus récent trimestre, comparativement à une perte avant impôts de 135 millions au troisième trimestre de 2019.

(Ottawa) Le Groupe d’entreprises de Postes Canada a affiché vendredi une perte avant impôts de 216 millions pour son troisième trimestre, une augmentation des revenus tirés de la livraison de colis n’ayant pas su contrebalancer la hausse des coûts liés à la pandémie et le ralentissement du secteur de base de Postes Canada.

La Presse Canadienne

La plus récente perte se comparait à une perte avant impôts de 87 millions pour le même trimestre l’an dernier.

Le secteur de base de Postes Canada a enregistré une perte avant impôts de 265 millions pour son plus récent trimestre, comparativement à une perte avant impôts de 135 millions au troisième trimestre de 2019. La division Purolator a réalisé un profit avant impôts de 42 millions, en hausse par rapport à celui de 41 millions de l’an dernier.

En août, Postes Canada a indiqué avoir enregistré une croissance sans précédent des volumes de colis et de leurs revenus au deuxième trimestre, alors que la pandémie de COVID-19 convainquait un plus grand nombre de Canadiens de magasiner en ligne. Les revenus liés aux activités des colis ont grimpé de 30 % au troisième trimestre, par rapport à la même période l’an dernier.

Cependant, les gains de Postes Canada dans les revenus des colis ont été plus que contrebalancés par les déclins des revenus pour le courrier transactionnel et le marketing direct, qui ont diminué respectivement de 8,8 % et 24,1 % comparativement au troisième trimestre de 2019.

Postes Canada a aussi fait état d’une hausse des coûts associés à la pandémie, incluant les congés spéciaux et les coûts de levée, de traitement et de livraison supplémentaires.