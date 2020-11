Wish, qui prépare son entrée en Bourse, revendique 100 millions d’utilisateurs

(New York) La plateforme de commerce en ligne Wish, qui se concentre sur les produits bon marché principalement fabriqués en Chine, a affirmé vendredi dans un document préparant son entrée en Bourse avoir plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois.