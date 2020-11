PHOTO LARS HAGBERG, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Le syndicat des travailleurs de GM a approuvé, plus tôt en novembre, un nouveau contrat de travail qui prévoit un investissement d’entre 1,0 et 1,3 milliard à Oshawa, ainsi que l’embauche d’entre 1400 et 1700 travailleurs horaires.