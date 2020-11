Fondée il y a plus de 305 ans, RSA est l’un des plus anciens assureurs dans le monde. La compagnie britannique compte quelque 13 500 employés dans le monde et environ 9 millions de clients répartis dans plus de 100 pays.

(Montréal) Intact Corporation financière et une compagnie danoise ont conclu une entente afin d’acquérir la compagnie d’assurance britannique RSA Insurance Group pour environ 12,3 milliards CAN, une transaction qui devrait se traduire par la création de centaines d’emplois au Québec.

La Presse Canadienne

Appuyé par des gestionnaires de régimes de retraite, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), l’assureur canadien devrait ainsi ajouter environ 500 personnes d’ici cinq ans au sein de son équipe des services technologiques, ce qui gonflera son effectif qui compte actuelle 5000 salariés répartis dans ses bureaux de Montréal, d’Anjou, de Québec et de Saint-Hyacinthe.

L’entreprise établie à Toronto devrait également investir 1,5 milliard au Québec au cours des cinq prochaines années. Intact n’avait pas précisé s’il s’agissait de nouvelles sommes ou de montants déjà prévus.

La transaction prévoit qu’Intact mettra la main sur les activités et obligations canadiennes, britanniques et internationales de RSA, tandis que son partenaire Tryg A/S obtiendrait les activités de l’assureur britannique en Suède et en Norvège. Le tandem sera copropriétaire des activités de RSA au Danemark

« C’est au Québec qu’Intact Corporation financière a vu le jour et pris racine, a indiqué son chef de la direction Charles Brindamour, dans un communiqué. Alors que notre succès dépasse aujourd’hui largement les frontières du Québec, nous y opérons toujours une part significative de nos activités nord-américaines. »

Afin de financer sa partie de la transaction, évaluée à 5,1 milliards, l’assureur torontois avait récemment bouclé un financement de 3,2 milliards avec la CDPQ, Investissements RPC et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Teachers), qui ont respectivement injecté 1,5 milliard, 1,2 milliard et 500 millions.

Le bas de laine des Québécois était déjà le plus important actionnaire d’Intact avec une participation d’environ 8,61 %, d’après la firme de données financières Refinitiv.

Au Canada, Intact affirme distribuer ses produits d’assurance par l’entremise d’Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale BrokerLink et directement aux consommateurs grâce à belairdirect.

Fondée il y a plus de 305 ans, RSA est l’un des plus anciens assureurs dans le monde. La compagnie britannique compte quelque 13 500 employés dans le monde et environ 9 millions de clients répartis dans plus de 100 pays.

Ses marques, dont More Than, proposent des assurances personnelles pour la maison, la voiture, les animaux et les voyages. La société dispose également d’une branche d’assurance commerciale.