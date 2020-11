Home Depot continue de profiter du temps passé à la maison

(New York) L’enseigne américaine de bricolage et d’aménagement de la maison Home Depot a continué au troisième trimestre à bénéficier du fait que les Américains passent plus de temps chez eux à cause de la COVID-19, et a annoncé un plan pour améliorer la rémunération de ses salariés « en première ligne ».