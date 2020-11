Grandes entreprises

Performantes, mais fragiles

Pour être toujours plus performantes que leurs concurrentes, les plus grandes entreprises au monde ont massivement adopté au cours des dernières années des stratégies qui ont affaibli leur capacité à résister aux assauts de la COVID-19 : rachats d’actions, endettement, chaînes d’approvisionnement fragiles, etc. Malheureusement, il sera difficile de revenir en arrière.