Malgré l’impact de la pandémie, le bénéfice net d’Hydro-Québec est resté stable au troisième trimestre, mais la société a dû augmenter ses provisions pour pour pertes parce qu'un nombre croissant de ses clients sont en difficultés financières.

Hélène Baril

La Presse

Hydro rapporte un bénéfice net pour les mois de juillet, août et septembre de 203 millions, qui se compare au profit de 205 millions pour la même période l’an dernier. Les revenus du trimestre sont en hausse de 2,5 %, à 2,8 milliards.

La reprise des activités cet été tant au Québec que dans les marchés d’exportation explique la stabilité des résultats, selon Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière.

Cette accalmie risque toutefois d’être de courte durée, à cause de la deuxième vague de la pandémie. « Nous suivons de très près l’évolution de la situation et nous poursuivons l’élaboration d’initiatives visant à atténuer les impacts de la pandémie sur l’économie québécoise et sur nos résultats », a-t-il dit

Depuis le début de l’année, le bénéfice net d’Hydro-Québec est inférieur de 435 millions à ce qu’il était l’an dernier. Dans sa mise à jour budgétaire de jeudi, le ministre des Finances a indiqué que le dividende attendu cette année d’Hydro-Québec serait amputé de 536 millions par rapport aux prévisions.

Plus de clients en difficulté

La société d’État a augmenté de 54 millions ses provisions pour pertes en raison de l’incapacité d’un nombre croissant de clients de payer leurs factures. Au 30 septembre, la provision totale pour mauvaises créances s’établit à 114 millions.

Depuis le début de l’année, Hydro-Québec rapporte une baisse de 4 % de la consommation d’électricité au Québec. Les clients commerciaux et les petites entreprises ont réduit leur consommation de 8 % tandis que la baisse est de 9 % pour les grandes entreprises. Les clients résidentiels confinés à la maison ou en télétravail ont augmenté leur consommation de 5 %.

Au troisième trimestre, les revenus d’exportation ont légèrement augmenté, mais depuis le début de l’année, la demande est en forte baisse sur les marchés hors Québec. Hydro-Québec rapporte une diminution de 3,2 térawattheures et une chute de 151 millions des revenus d’exportation.

Malgré la baisse des prix de l’énergie sur les marchés hors Québec, le prix moyen de l’électricité exportée est resté stable, à 4,3 cents le kilowattheure comparativement à 4,4 cents le kilowattheure l’an dernier. « L’impact négatif de la baisse des prix du marché a été atténué par l’incidence positive des stratégies de commercialisation et de gestion des risques de l’entreprise », a fait savoir la société d’État.