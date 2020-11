(Montréal) Le fabricant de vélos, de meubles résidentiels et de produits pour enfants Industries Dorel a accepté une offre visant à fermer son capital et quitter la Bourse de Toronto.

La Presse Canadienne

Un groupe dirigé par la firme new-yorkaise Cerberus Capital Management offrira 14,50 $ pour chaque action de la société établie à Montréal, à l’exception des titres détenus par la famille qui contrôle la compagnie. Sur le parquet de Bay Street, jeudi, le titre de catégorie B de l’entreprise avait clôturé à 14,39 $.

Dans un communiqué, Dorel a indiqué que Valeurs mobilières TD évaluait la valeur de son action dans une fourchette oscillant entre 14 $ et 17 $ en date du 12 novembre et que le prix de 14,50 $ était le plus élevé pour acheter la compagnie.

Cet accord devrait en principe mettre fin à un processus qui s’est amorcé il y a 11 mois pour Dorel, qui fabrique une variété de biens de consommation tels que les sièges d’auto pour enfants Cosco et Safety 1st, les vélos Cannondale et Schwinn et les meubles de maison sous des marques telles que Dorel Living et DHP.

Dorel a fait valoir que le cours de son action avait dégringolé d’environ 53 % à la Bourse de Toronto au cours des cinq dernières années dans la foulée d’inquiétudes entourant notamment sa rentabilité volatile, les accords commerciaux ainsi que la pandémie de la COVID-19.

Le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz, a fait valoir que l’arrangement était « avantageux pour toutes les parties prenantes » au terme d’un processus où plus de 25 partenaires financiers potentiels ont été contactés.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le président de Dorel, Martin Schwartz

Cet accord devra toutefois obtenir l’appui d’au moins les deux tiers des actionnaires minoritaires et indépendants dans le cadre d’une assemblée extraordinaire prévue en janvier. Letko, Brosseau & Associés, le principal actionnaire minoritaire de Dorel avec une participation d’environ 13,1 %, a déjà manifesté son opposition.

La famille Schwartz, dont les membres occupent des postes de haute direction chez Dorel depuis des décennies, détient 19,18 % des actions en circulation de Dorel sur une base économique et 60,17 % sur une base de vote.