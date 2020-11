L’entente concerne 1700 travailleurs dans les trois installations ontariennes de St. Catharines, Oshawa et Woodstock.

(Toronto) Le syndicat Unifor a annoncé lundi que ses membres de General Motors du Canada avaient voté à 85 % pour le nouveau contrat de trois ans qui entraînera le retour de la production à l’usine d’assemblage du constructeur automobile à Oshawa, en Ontario.

La Presse Canadienne

Les nouveaux investissements prévus par GM dans le cadre de l’accord comprennent entre 1,0 et 1,3 milliard à Oshawa, 109 millions à St. Catharines pour soutenir la production accrue de moteurs et de transmissions et 500 000 $ dans les activités du centre de distribution de pièces de Woodstock.

L’accord avec GM mettait fin aux négociations du syndicat avec les trois grands constructeurs automobiles américains.

Les accords précédents conclus avec Ford Motor et Fiat Chrysler Automobiles comprenaient également des promesses de nouveaux investissements totalisant des milliards de dollars au Canada. Les trois contrats comprennent le soutien des gouvernements fédéral et de l’Ontario.

Unifor a précisé que le contrat de GM s’inspirait du premier accord conclu avec Ford, qui comprend des augmentations de 5 % des taux horaires, une prime de productivité et de qualité de 7250 $, 4000 $ en primes de protection contre l’inflation, une amélioration des avantages sociaux, des primes de quart de travail et la restauration d’un différentiel de salaire de 20 % pour les métiers spécialisés.