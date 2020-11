(Toronto) La Banque de Montréal a annoncé lundi des changements à son équipe de direction, lesquels prévoient notamment l’embauche d’un nouveau directeur financier.

La Presse Canadienne

Tayfun Tuzun se joindra le 16 novembre à l’équipe de la Banque de Montréal, et deviendra son directeur financier au début de l’année prochaine.

M. Tuzun rejoindra d’abord l’institution financière en tant que directeur financier adjoint, mais sera promu après une brève période de transition.

Le nouveau venu est directeur financier de la Fifth Third Bank de Cincinnati depuis 2013 et a été choisi pour son expérience sur le marché des services financiers aux États-Unis.

Il remplacera l’actuel directeur financier de BMO, Tom Flynn, qui travaille pour la banque depuis 1992 et deviendra vice-président du conseil d’administration.

Dans le cadre des changements annoncés, le conseiller général Simon Fish deviendra le conseiller spécial du chef de la direction et Sharon Haward-Laird obtiendra l’ancien rôle de M. Fish, en plus de rejoindre le comité de direction.