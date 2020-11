Québec octroie un prêt de 30 millions à CAE

(Montréal) Le gouvernement québécois accorde un prêt de 30 millions de dollars à CAE afin de permettre à l’entreprise, dont le siège social est à Montréal, de poursuivre ses activités de recherche et de développement de produits et services pour des applications de simulation et de formation dans le secteur de la santé. Il s’agit d’un prêt qui sera remboursable par redevances.