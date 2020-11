Usine de Saint-Rémi

Saladexpress investit 5 millions

Saladexpress, joueur important dans la transformation de légumes et de salades, investit 5 millions de dollars dans son usine de Saint-Rémi, en Montérégie, dans le but d’ajouter une annexe réfrigérée « à la fine pointe de la technologie » et d’aménager un espace dédié à la préparation des ensembles de légumes vendus avec garniture, des produits de plus en plus recherchés.