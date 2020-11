Industries Dorel a renoué avec la rentabilité au troisième trimestre, mais le fabricant de produits pour enfants, de vélos et de meubles anticipe des répercussions sur ses ventes d’ici la fin de l’année en raison de la deuxième vague d’infections à la COVID-19.

La Presse Canadienne

L’entreprise montréalaise, qui souhaite se retirer de la Bourse de Toronto à la suite d’un accord de privatisation annoncé plus tôt cette semaine, a dévoilé vendredi un bénéfice net de 26,2 millions US, ou 80 cents US par action, alors qu’elle avait perdu 4,3 millions US, ou 13 cents US par action, au troisième trimestre l’an dernier.

Ses revenus se sont établis à 753,4 millions US, en hausse de 9,9 % au cours de la période ayant pris fin le 30 septembre.

Les trois divisions de la société — sports, maison et puériculture — ont affiché des bénéfices en hausse comparativement au troisième trimestre l’an dernier. Le secteur des produits pour enfants a été le seul où les recettes ont décliné, puisque certains points de vente au Chili ainsi qu’au Pérou ont tardé à rouvrir leurs portes.

Dorel a pu profiter de l’engouement continu des consommateurs à l’endroit des bicyclettes pendant le troisième trimestre, alors que la demande a surpassé l’offre, a souligné son président et chef de la direction, Martin Schwartz, dans un communiqué.

L’entreprise n’a pas évoqué son projet visant à fermer son capital par l’entremise d’un accord de privatisation avec un groupe dirigé par Cerberus Capital Management et la famille Schwartz, qui contrôle ses actions à droit de vote multiple. Cette entente préliminaire, qui évalue Dorel à environ 470 millions, doit être finalisée d’ici le 10 novembre.

Elle devra toutefois obtenir l’appui majoritaire des actionnaires minoritaires et indépendants. Letko, Brosseau & Associés, le principal actionnaire minoritaire de Dorel, a déjà manifesté son opposition au projet de privatisation.