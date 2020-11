Les revenus provenant des avions d’affaires de Bombardier ont augmenté de 10 %, en raison de la hausse des livraisons du Global 7500, son plus récent et dispendieux modèle.

Malgré les impacts de la pandémie, Bombardier a réussi à dégager un bénéfice net de 192 millions de dollars au troisième trimestre. Celui-ci est toutefois attribuable à la division Transports, qu’il s’apprête à vendre.

Jean-François Codère

La Presse

À pareille date l’an dernier, le conglomérat québécois avait déclaré une perte de 91 millions (tous les résultats de Bombardier sont présentés en dollars américains).

Ses revenus ont atteint 3,525 milliards, en recul de 5,2 % en raison notamment d’un moins grand nombre de livraisons d’avions d’affaires attribué à la pandémie, de la baisse des revenus de service provoquée par la moins grande utilisation de ses produits et au fait quelle n’est plus propriétaire du programme CRJ.

Les revenus provenant des avions d’affaires ont augmenté de 10 %, en raison de la hausse des livraisons du Global 7500, son plus récent et dispendieux modèle. La faible rentabilité de celles-ci, attendue en début de programme, a toutefois impacté ses marges.

Signe que les ventes ne sont pas simples en cette période trouble, son carnet de commandes d’avions d’affaires a fondu, passant de 14,4 à 12,2 milliards.

« Alors que la pandémie continue de présenter des défis inédits, Bombardier reste concentrée sur la réalisation de ses principales priorités, lesquelles incluent prendre grand soin de nos employés et de nos clients ; nous assurer d’avoir suffisamment de liquidités pour traverser la tempête ; et continuer à progresser dans notre repositionnement stratégique en une entreprise simplifiée et axée sur l’aviation d’affaires, a affirmé dans un communiqué le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel. Au troisième trimestre, nous avons accompli de solides progrès sur chacune de ces priorités. »