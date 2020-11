Lightspeed POS a annoncé jeudi avoir signé un accord prévoyant son acquisition de l’américaine ShopKeep pour une somme de 440 millions US en espèces et en actions.

La Presse Canadienne

ShopKeep aide les entreprises à accepter tous les types de paiements et fournit un système de suivi automatique des stocks, de gestion du personnel et de rapports de vente en temps réel.

En vertu de l’accord, Lightspeed déboursera 145,2 millions US en espèces et émettra 9,5 millions d’actions à droit de vote subordonné de Lightspeed.

L’entente, qui est assujettie aux conditions de clôture habituelles, devrait être conclue d’ici la fin du trimestre qui prendra fin le 31 décembre, a indiqué Lightspeed.

La société montréalaise a par ailleurs affiché jeudi une perte de 19,5 millions US, ou 20 cents US par action, pour son deuxième trimestre clos le 30 septembre, ce qui se comparait à une perte de 10,1 millions US, ou 12 cents US par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus de la firme spécialisée dans la technologie de paiement numérique ont totalisé 45,5 millions US, en hausse par rapport à ceux de 28 millions US du même trimestre l’an dernier.