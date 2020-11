Les Industries Dorel affirment avoir conclu une entente de principe concernant une transaction en vertu de laquelle Dorel serait privatisée par un groupe d’acheteurs dirigé par des affiliés de Cerberus Capital Management.

La Presse Canadienne

Selon la proposition, qui évalue l’entreprise à environ 470 millions, les acheteurs paieront 14,50 $ par action pour les actions que la famille ne détient pas déjà.

Le coût des actions de Dorel a augmenté au cours des derniers mois. Les actions à droit de vote subalterne de la société ont clôturé à 14,39 $ à la Bourse de Toronto vendredi.

Les actionnaires de la famille détiennent 19,18 % des actions en circulation de Dorel sur une base économique et 60,17 % sur une base de vote.

Ils ont déclaré au conseil d’administration de Dorel en décembre 2019 qu’ils prévoyaient rechercher un partenaire pour une éventuelle privatisation de l’entreprise et ont indiqué qu’ils n’étaient intéressés par aucune autre transaction.

Les actionnaires de la famille incluent le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz, le vice-président directeur et chef des finances Jeffrey Schwartz, le vice-président directeur, opérations Alan Schwartz et le vice-président directeur, ventes et marketing, Jeff Segel.