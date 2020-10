Le fabricant québécois de bornes de recharge pour véhicules électriques AddÉnergie a recueilli 53 millions dans une nouvelle ronde de financement.

Hélène Baril

La Presse

Cette somme lui permettra de poursuivre son expansion sur le marché américain, se réjouit Louis Tremblay, le président et chef de la direction d’AddÉnergie.

L’entreprise pourrait doubler la production de son usine de Shawinigan d’ici trois ans et embaucher 125 employés supplémentaires.

AddÉnergie accueille de nouveaux investisseurs, en plus d’Investissement Québec et de la Caisse de dépôt qui sont là depuis longtemps. Il s’agit d’un groupe mené par la firme MacKinnon Bennett qui inclut la Banque de développement du Canada, Exportation et Développement Canada et le Fonds FTQ.

L’investissement supplémentaire d’Investissement Québec est de 7 millions.

« MKB est ravie d’avoir mené cette nouvelle ronde d’investissement dans AddÉnergie et de soutenir son équipe de direction d’une solidité exceptionnelle », a commenté Antonio Occhionero, associé su sein de la firme d’investissement de Montréal.

Malgré la crise actuelle, AddÉnergie a pu déployer cette année 11 000 bornes de recharge supplémentaires, a fait savoir son président. Son réseau en compte maintenant 30 000 au Québec, au Canada et aux États-Unis.

L’entreprise dont le siège social est à Québec a récemment conclu un partenariat qui lui permet de mettre un pied dans les marchés de l’Ohio, du Kentucky et de l’Indiana.