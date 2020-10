(Paris) L’action Netflix a grimpé jeudi à la Bourse de New York après que le géant du streaming a annoncé une hausse de ses tarifs aux États-Unis, alors que les gens passent beaucoup plus de temps chez eux à cause de la pandémie de COVID-19.

Agence France-Presse

L’action a terminé à 504,21 dollars, en hausse de 3,7 %.

Le prix de l’abonnement « standard » augmente de 1 dollar, à 13,99 $ US par mois, et le prix du premium augmente de 2 dollars et passe à 17,99 $ US par mois, selon le site internet.

Le prix de l’abonnement « basique » reste inchangé, à 8,99 $ US par mois.

Contacté par l’AFP, Netflix n’avait pas répondu jeudi après-midi.

Netflix fait partie des grands gagnants des semaines de confinement mises en place par les gouvernements partout dans le monde au printemps pour limiter la propagation de la COVID-19. Mais ses résultats du troisième trimestre, la semaine dernière, ont déçu, et le groupe avait prévenu qu’il pourrait augmenter ses tarifs.

Le géant du streaming avait annoncé lundi un accord avec l’éditeur de jeux vidéo français Ubisoft pour décliner en plusieurs séries la très populaire saga Assassin’s Creed, à la fois en prises de vues réelles et en animation.