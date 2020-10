Grande entrevue

L’urgence d’une politique d’achat de médicaments canadiens

L’épidémie de coronavirus et les difficultés d’approvisionnement de certains produits pharmaceutiques qu’elle a générées ont mis en lumière la forte dépendance de la population québécoise et canadienne aux médicaments étrangers ainsi qu’aux produits de matières premières qui servent à les fabriquer. Le principal fabricant de médicaments génériques au Québec, l’entreprise montréalaise Pharmascience, estime qu’il est urgent que les gouvernements instaurent une politique d’achat locale et préconisent la constitution de réserves stratégiques, nous explique son chef des opérations, Jean-Guy Goulet.