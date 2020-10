Altice USA et Rogers proposent désormais 123 $ pour chaque action de Cogeco, par rapport à 106,53 $ initialement, et 150 $ pour chaque titre de Cogeco Communications, comparativement à 134,22 auparavant.

Altice USA et Rogers bonifient leur offre pour Cogeco

(Montréal) Altice USA et Rogers Communications reviennent à la charge dans l’espoir de mettre la main sur Cogeco et sa principale filiale en bonifiant de 800 millions leur offre hostile, qui passe à 11,1 milliards, tout en signalant que la proposition ne sera plus sur la table dans un mois s’il n’y a pas d’avancées.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

La nouvelle offensive de l’entreprise américaine et du géant canadien des télécommunications, annoncée dimanche, en soirée, propose également 100 millions supplémentaires – pour un total de 900 millions – afin de convaincre Gestion Audem, la société de la famille Audet, qui contrôle de l’entreprise québécoise grâce à ses actions à droit de vote multiple.

L’accord de cette dernière, qui avait fermé la porte à une vente le 7 septembre dernier, est nécessaire pour qu’une transaction se réalise. Gestion Audem contrôle 69 % des votes chez Cogeco et 82,9 % du côté de Cogeco Communications, dont la valeur boursière est d’environ 6,2 milliards. La société québécoise n’avait pas commenté la proposition bonifiée d’Altice et de Rogers dans l’immédiat.

« Cette offre révisée apporte une valeur ajoutée importante pour tous les actionnaires et maintient notre engagement à investir 3 milliards au cours des cinq prochaines années au Québec, y compris le maintien de la marque Cogeco et du siège social de Cogeco au Québec », a souligné le président et chef de la direction de Rogers, Joe Natale, dans une déclaration envoyée par courriel.

S’il est impossible d’en arriver à une entente « mutuellement satisfaisante d’ici le 18 novembre » ou s’il ne semble pas y avoir d’espoir de s’entendre, l’offre sera retirée, a souligné Altice USA – filiale du conglomérat européen Altice.

Celle-ci a ajouté que les nouvelles modalités prenaient en « considération les commentaires issus des récentes discussions » avec les détenteurs d’actions subalternes – un signal que la compagnie américaine et Rogers ont fait valoir leurs arguments auprès de ces derniers au cours des dernières semaines.

« Nous encourageons les conseils d’administration de Cogeco à agir dans l’intérêt supérieur de tous les actionnaires et de toutes les parties prenantes qui étudient attentivement cette offre et nous demandons respectueusement aux conseils d’administration de discuter avec nous de notre proposition », a souligné le chef de la direction d’Altice USA, Dexter Goei, dans un communiqué.

La mécanique de l’offre d’Altice USA et Rogers prévoyait un partage des actifs de Cogeco et de sa principale filiale. Atlantic Broadband, désormais valorisée à 5,1 milliards et dans laquelle la Caisse de dépôt et placement du Québec détient une participation de 21 %, se retrouverait dans le giron de l’entreprise américaine.

Les activités canadiennes de l’entreprise fondée en 1957, qui sont présentes dans la câblodistribution, les services internet et la téléphonie résidentielle, en plus de compter 23 stations de radio au Québec et en Ontario, seraient revendues à Rogers pour une contrepartie totale de 6 milliards.

Pour Rogers, qui détient respectivement 41 % et 33 % des actions avec droit de vote subalterne de Cogeco et Cogeco Communications, une transaction lui permettrait d’acquérir une entreprise dont les activités sont concentrées au Québec, où elle est moins présente. L’entreprise avait vu sa tentative d’achat de Vidéotron avorter en 2000.

Altice USA et Rogers proposent désormais 123 $ pour chaque action de Cogeco, par rapport à 106,53 $ initialement, et 150 $ pour chaque titre de Cogeco Communications, comparativement à 134,22 auparavant. À la Bourse de Toronto, vendredi, l’action de la société québécoise avait clôturé à 84,76 $, tandis que celle de sa principale filiale avait terminé la semaine à 103,50 $.