PHOTO ELAINE THOMPSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Montréal) Héroux-Devtek a annoncé lundi avoir remporté un contrat pluriannuel avec l’avionneur Boeing pour la fabrication de nouveaux composants d’actionnement pour plusieurs plateformes d’avions commerciaux.

La Presse Canadienne

Les détails financiers de l’entente n’étaient pas immédiatement disponibles.

Le contrat a été obtenu par l’entremise de la filiale espagnole d’Héroux-Devtek, CESA, et porte sur les besoins de production et les pièces de rechange pour les programmes 787, 777, 777X, 767 et 747.

Selon la société de Longueuil, il s’agit du plus grand contrat jamais obtenu par sa division espagnole.

Héroux-Devtek se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication et la réparation des trains d’atterrissage et d’autres composants.