Olymel investit 31,5 millions à Saint-Damase

(Saint-Hyacinthe) Olymel a annoncé lundi son intention d’investir plus de 31,5 millions dans son usine d’abattage et de découpe de volaille de Saint-Damase, en Montérégie, ce qui devrait entraîner la création de plus de 80 emplois.