Rogers souhaite mettre le grappin sur les activités canadiennes de Cogeco et Cogeco Communications.

Les promesses de Rogers formulées à l’endroit du Québec advenant l’acquisition des actifs canadiens de Cogeco et Cogeco Communications ne changent rien à la perception du gouvernement Legault vis-à-vis l’offre hostile de 10,3 milliards par le géant torontois des télécommunications et Altice USA.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

En marge d’une annonce, vendredi, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a affirmé qu’il supportait « totalement » la décision de la famille Audet — qui contrôle l’entreprise québécoise grâce à ses actions à droit de vote multiple — de fermer la porte à une vente.

« Pour moi, aujourd’hui, le débat est clos pour l’instant, a-t-il dit. Présentement, Louis Audet (le président exécutif des conseils d’administration de Cogeco et Cogeco Communications), avec qui j’ai eu beaucoup de conversations, et sa famille, ont décidé que Cogeco va rester indépendant. Pour moi, c’est une bonne nouvelle au moment où on se parle. »

Puisque la position de l’actionnaire de contrôle de la société familiale fondée en 1957 est claire, M. Fitzgibbon n’a pas voulu commenter en détail les engagements dévoilés en début de journée par Rogers. Mardi, le ministre avait présenté une motion, adoptée unanimement par l’Assemblée nationale, soulignant entre autres le « rôle important » joué par Cogeco dans les secteurs des médias et des télécommunications au Québec et « l’importance du maintien du siège social » de la société dans la province.

La compagnie ontarienne promet notamment de créer 300 emplois dans un centre d’innovation en territoire québécois, de conserver les employés des deux compagnies établis dans la province — soit environ 5000 personnes — et des investissements qui totaliseront 3 milliards au cours des cinq prochaines années, sans toutefois préciser ce qui constituerait de l’argent neuf par rapport à ce qui est déjà prévu.

« Rogers a à coeur l’avenir de l’innovation et l’économie du savoir au Québec, a fait valoir son président et chef de la direction, Joe Natale, dans un communiqué. Nous serions honorés de participer à l’amélioration de l’expérience client au Québec et d’effectuer de nouveaux investissements, y compris des investissements dans la 5G, qui transformeront fondamentalement le paysage économique du Québec. »

Cogeco et sa filiale n’avaient pas commenté, vendredi avant-midi, les promesses formulées par Rogers.

La mécanique de l’offre d’Altice USA et Rogers prévoyait un partage des actifs de Cogeco et de sa principale filiale. Atlantic Broadband se retrouverait dans le giron de l’entreprise américaine alors que les actifs canadiens seraient revendus à Rogers. On propose 800 millions à Gestion Audem, la société de la famille Audet, en échange de ses actions à droit de vote multiple.

Rogers, qui détient respectivement 41 % et 33 % des actions avec droit de vote subalterne de Cogeco et Cogeco Communications, avait tenté d’effectuer une incursion en territoire québécois en essayant en vain d’acheter Vidéotron.

Peu de temps après le dévoilement de l’offre hostile pour Cogeco, le 2 septembre dernier, le gouvernement Legault avait rapidement exprimé son opposition à une transaction. Plus tôt cette semaine, la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui détient 21 % de la division américaine de Cogeco, avait exprimé son appui à la famille Audet en décochant une flèche à Rogers et Altice. Le bas de laine des Québécois est également actionnaire de ces deux compagnies.