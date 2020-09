Offre non sollicitée pour Cogeco

La Caisse de dépôt envoie une flèche à Rogers et Altice

(Montréal) Habituellement discrète sur la place publique, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est sortie de sa réserve en décochant une flèche à Rogers et Altice pour la manière dont les deux sociétés ont dévoilé leur offre non sollicitée de 10,3 milliards visant à mettre le grappin sur Cogeco et sa principale filiale.