La résiliation du contrat de VIA Rail représente une « érosion additionnelle » pour le carnet de commandes de l’usine, a souligné une porte-parole de Bombardier Transport, Annick Robinson, dans un courriel.

En panne de contrats, l’usine de Bombardier Transport de La Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent, ne comptera qu’une poignée de salariés si rien n’est fait, s’inquiètent les employés, qui sollicitent une fois de plus les gouvernements.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

Une fois la seconde commande des voitures Azur destinées au métro de Montréal complété, vers le mois de juin, le nombre de travailleurs devrait fléchir, passant de 420 à entre 40 et 60, a estimé mardi le président du syndicat des employés, Claude Michaud, au cours d’un entretien téléphonique.

« On craint la mise à pied de nombreux travailleurs si rien n’est fait rapidement », a-t-il lancé, en marge d’une sortie effectuée par la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui représente les travailleurs de La Pocatière, à laquelle participait le maire Sylvain Hudon.

On retrouvait plus de 1400 travailleurs sur le site au début des années 2000. Depuis, le couperet est tombé à maintes reprises.

Cette sortie des travailleurs et des autorités locales survenait alors que Bombardier et VIA Rail leur réservaient une mauvaise nouvelle : l’annulation d’un contrat de 54 millions octroyé à l’entreprise québécoise en 2018 pour la rénovation de voitures.

« (Cela) représente une érosion additionnelle pour notre usine, a souligné une porte-parole de la société québécoise, Annick Robinson. Nous devons redoubler nos efforts pour obtenir des contrats supplémentaires pour ainsi stabiliser la masse critique nécessaire pour la continuité du site. »

Dans le but de gonfler le carnet de commandes de l’usine, ses travailleurs et les autorités locales demandent l’intervention des ordres de gouvernement afin d’accélérer le renouvellement du parc de voitures du métro de Montréal et une exigence de contenu local de 25 % pour de futurs contrats de transport collectif — comme pour le tramway de Québec — afin de favoriser le site de La Pocatière.

L’usine doit passer dans le giron d’Alstom au début de la prochaine année, dans la foulée de son acquisition de Bombardier Transport. C’est donc le géant français qui aurait probablement à effectuer les mises à pied, faute de nouvelles commandes.

M. Michaud a dit comprendre que les demandes formulées surviennent au moment où les finances publiques sont minées par la crise sanitaire.

« Le premier ministre (François) Legault a fait une sortie publique il n’y a pas longtemps en disant qu’il fallait investir dans le transport collectif, a affirmé le représentant syndical. Je pense que c’est le moment. »

En ce qui a trait au contrat annulé, Bombardier et VIA Rail ont indiqué que la décision avait été prise d’un « commun accord ».

Des problèmes techniques « imprévus » avec les 17 voitures construites dans les années 1950, qui devaient faire l’objet de rénovations, ont entraîné une « réévaluation des travaux », a indiqué dans un courriel un porte-parole de la société d’État, Karl-Philip Marchand Giguère.