La vente de Bombardier Transport à Alstom sera un peu moins payante que prévu pour la multinationale québécoise.

Jean-François Codère

La Presse

Les deux entreprises et la Caisse de dépôt, un important actionnaire de Bombardier Transport, ont annoncé s’être entendus de façon définitive sur le prix de la transaction annoncée à la mi-février. Le nouveau prix, qui place la valeur de l’ensemble de la filiale à 8,4 milliards de dollars américains, est inférieur de 350 millions à ce qui avait été annoncé à l’origine.

Comme le rendement des actions de la Caisse de dépôt est garanti, c’est Bombardier qui absorbera la réduction. La remontée de l’euro face au dollar américain amoindrit un peu cet impact. L’entreprise québécoise, qui espérait en février toucher entre 4,2 et 4,5 milliards au net, devra se contenter de 4 milliards $ US.

C’est la performance de Bombardier Transport au cours des derniers mois et le contexte mondial qui expliquent la baisse de prix, a expliqué un porte-parole de Bombardier, Olivier Marcil.

Une portion de la somme versée à Bombardier, présentée comme ayant une valeur de 500 millions d’euros ou 585 millions de dollars américains, le sera sous forme d’actions d’Alstom. Le calcul a été effectué sur la base d’un prix de souscription de 47,50 euros par actions. Or l’action d’Alstom se transige présentement aux environs de 45,50 euros à la Bourse de Paris, ce qui abaisse de quelques dizaines de millions de dollars additionnels la portion que doit recevoir Bombardier. Ce prix pourrait fluctuer, à la hausse comme à la baisse, d’ici la clôture de la transaction.

La direction de Bombardier a déjà signalé son intention de revendre ces actions dès qu’elle le pourra, trois mois après la clôture.

Cette clôture pourrait survenir un peu plus tôt que prévue à l’origine. Annoncée pour la première moitié de 2021, on estime maintenant qu’elle pourra se faire au premier trimestre de l’an prochain. La transaction a déjà reçu l’assentiment très important de l’Union européenne. Le Canada, les États-Unis, la Chine et l’Inde font partie des juridictions qui n’ont toujours pas communiqué leur accord.