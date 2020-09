Un autre type de Costco, inconnu au Québec, ouvrira ses portes à Saint-Hubert le 29 septembre prochain.

Marie-Eve Fournier

La Presse

Il s’agit d’un concept à l’intention des entreprises, même si tous les membres y ont accès avec leur carte. Ce premier Costco pour les entreprises, c’est son nom, se trouve à la jonction de la 112 et la 116, dans un ancien Costco (déménagé à Saint-Bruno l’an dernier).

La clientèle visée est composée de restaurateurs, traiteurs, petits hôtels, gîtes touristiques, dépanneurs et bureaux. On y trouve des formats (très) géants comme des contenants d’huile d’olive de 20 litres, des emballages de 15 douzaines d’oeufs et des paquets de 20 gommes à effacer. Certaines catégories d’articles sont exclues : vêtements, jouets, livres, lunettes, bijoux.

Le concept, déjà présent en Ontario, risque d’entrer en concurrence avec diverses entreprises allant de Bureau en gros à Emballages Carrousel, en passant par Mayrand et Aubut.

Les heures d’ouverture seront différentes de celles en vigueur dans les autres Costco ; ce ne sera pas ouvert les jeudis et vendredis soir, par exemple.