L’entreprise québécoise B-Temia, reconnue pour son appareil d’assistance à la marche motorisé Keeogo, accède au lucratif marché américain. La Food and Drug Administration (FDA) vient de lui accorder l’autorisation de commercialiser le Keeogo aux États-Unis. Le président de B-Temia prévoit une forte croissance au cours des années à venir.

« Nous développons ce produit depuis une dizaine d’années, explique au téléphone le président et fondateur Stéphane Bédard. Nous avons eu notre marquage de conformité CE pour l’Europe l’an dernier, nous avons des activités en Asie, mais avec cette marque de reconnaissance aux États-Unis, la corporation change de visage, c’est un tournant pour l’entreprise, c’est l’ouverture aux lignes majeures. »

Les États-Unis représentent le plus grand marché de dispositifs médicaux dans le monde et tous les États travaillent à peu près de la même manière affirme le président de B-Temia, ce qui en fait, selon lui, un facilitateur à la croissance.

« C’est 50 % de la part du marché global, soutient l’entrepreneur. On réoriente maintenant notre stratégie d’affaires et tous les efforts vont être mis pour ramasser la plus grande partie de ce marché. »

B-Temia affirme avoir des revenus de quelques millions de dollars par année et que ce chiffre gonflera de façon substantielle avec l’avènement du nouveau territoire en plus des pays qui seront encouragés à donner leurs approbations réglementaires.

APPROBATION POUR VICTIMES D’AVC

La FDA américaine a reconnu les études cliniques qui démontrent les avantages et les effets immédiats de l’appareil québécois sur la démarche des patients qui ont subi un AVC. Le Keeogo sera donc utilisé dans un premier temps par les professionnels de la santé dans le cadre d’un plan de réadaptation de leurs patients.

Or il s’agit pour Stéphane Bédard d’une porte d’entrée, car l’appareil qu’il développe avec son équipe depuis 2010 est utilisé pour tout patient ayant une perte de mobilité, quelle que soit la maladie. « Le Keeogo est conçu pour s’adapter à la vie quotidienne et peut être utilisé à la maison », explique l’ingénieur qui a obtenu un doctorat en biomécatronique, la robotique pour le corps humain.

« Les dispositifs robotisés existent sur le marché depuis quelques années, mais la plupart des entreprises se sont concentrées sur la paraplégie, poursuit-il. De notre côté, dès le départ notre design innovateur visait plutôt les gens en perte de mobilité. C’est ce qui fait qu’on est unique au monde. »

UN PAS VERS L’ACCESSIBLE POUR TOUS

B-Temia travaille actuellement avec les compagnies d’assurance pour faire en sorte que l’appareil soit remboursé. Keeogo se vend actuellement 40 000 $ US. Stéphane Bédard a bon espoir que le volume et la participation des assureurs publics et privés feront baisser le prix d’acquisition de l’appareil.

Keeogo est présent au Québec, en Ontario, en Allemagne et via la filiale B-Temia Asie, en Thaïlande, au Japon, à Taiwan, à Hong Kong, Singapour et en Corée du Sud.

Stéphane Bédard n’en est pas à sa première invention. Par le passé, l’entrepreneur a rencontré un grand succès avec sa société Victhom Bionique Humaine en créant le Power Knee, la première prothèse de jambe motorisée pour les personnes amputées au-dessus du genou. La prothèse est aujourd’hui commercialisée par la compagnie islandaise Össur.