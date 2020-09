(Montréal) À l’arrêt depuis le 24 mars, les activités de la mine diamantifère exploitée par Stornoway Diamonds dans le Nord-du-Québec seront relancées d’ici la fin du mois dans la foulée de la mise en place d’un plan prévoyant des réductions de coûts supérieures à 30 millions.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

De plus, les quatre actionnaires de la compagnie, parmi lesquels figurent Investissement Québec (IQ) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), vont allonger jusqu’à 30 millions de plus dans une facilité de crédit de premier rang.

Redevances Aurifères Osisko, qui détient une participation de 35,1 % dans la société, a confirmé la relance, lundi, dans un communiqué où elle a rappelé que le marché du diamant était difficile, en ajoutant que certains « obstacles structurels aux ventes […] s’atténuent ».

Le prix de « certains produits spécifiques » s’est donc amélioré, a ajouté la société de redevances de métaux précieux.

Stornoway Diamonds n’avait pas échappé à l’interruption des activités jugées non essentielles décrétées par le gouvernement Legault le 24 mars dernier en raison de la pandémie de COVID-19. Les conditions de marché difficiles avaient toutefois incité la compagnie à prolonger, en avril dernier, la pause.

Cela avait laissé quelque 540 personnes sans emploi.

La mine Renard est située sur le territoire de la Baie-James, à quelque 250 km au nord de la Nation Crie de Mistissini et à 350 km au nord de Chibougamau, d’après les indications disponibles sur le site web de l’entreprise.

L’entreprise s’était placée à l’abri de ses créanciers en septembre dernier avant d’être reprise par quatre créanciers garantis. Redevances Aurifères Osisko détient 35,1 % de Stornoway, contre 35 % pour IQ, 16,9 % pour la CDPQ et 13 % pour Triple Flag.