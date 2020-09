Les créanciers de Louis Garneau acceptent l’offre de l’entreprise

(Saint-Augustin-De-Desmaures) Environ six mois après s’être tourné vers la Loi sur la faillite et l’insolvabilité dans le but de se restructurer, le fabricant d’équipement sportif Louis Garneau a vu ses créanciers donner le feu vert à l’offre qui leur a été présentée.