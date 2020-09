La liste des détaillants frappés par les effets de la pandémie continue de s’allonger. La chaîne montréalaise Ernest, qui compte 37 magasins et 350 employés, s’est placée à l’abri de ses créanciers vendredi.

Marie-Eve Fournier

La Presse

Spécialisé dans les complets et les vêtements décontractés, le détaillant fondé il y a 52 ans affirme que ses « difficultés financières sont attribuables à la COVID-19 ». La crise a réduit ses ventes, augmenté ses dépenses, affecté sa chaîne d’approvisionnement et ses liquidités.

Au cours des 6 premiers mois de l’année, les ventes ont totalisé 7,5 millions, ce qui est « 63,5 % inférieur au niveau de vente enregistré à la même période de l’année précédente », précise le rapport du contrôleur, Ernst & Young (EY). Les dépenses ont pu être réduites, mais pas suffisamment. En conséquence, le détaillant a subi une perte avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements de 3,6 millions.

Au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2020, Ernest avait réalisé des ventes de 47 millions et un bénéfice avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (BAIIDA) de 1,35 million.

En entamant une restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), Ernest pourra fermer des magasins et de réduire ses effectifs, mais aucun détail à ce sujet n’est fourni dans le document présenté au juge vendredi. On y apprend cependant que la Banque HSBC agit à titre de prêteur intérimaire.

« Les prévisions de flux de trésorerie suggèrent que [Ernest] aura besoin de fonds supplémentaires au-delà de sa ligne de crédit actuelle auprès de la HSBC [NDLR : également un créancier garanti]. La prévision de flux de trésorerie suggère que les besoins de financement totaliseront environ 2 millions de dollars au maximum au cours des 13 prochaines semaines », précise aussi le rapport de EY.

Collections majoritairement dessinées à Montréal

Contrairement à bon nombre de boutiques, Ernest propose majoritairement (80 %) ses propres collections (Anthony of London et Orvieto). Tout est dessiné à Montréal tandis que la confection est confiée à des usines en Asie et en Turquie qui fournissent aussi de grandes marques internationales comme Hugo Boss, Diesel et Lacoste, avaient dévoilé les dirigeants à La Presse au cours d’un entretien il y a 5 ans.

Ernest est une entreprise familiale dont la première boutique a été ouverte en 1958 sur la rue Sainte-Catherine Est par Ernest Iarrera.

En 2016, le président Marc Anthony Iarrera et sa sœur Carolyn (directrice des achats), enfants d’Ernest Iarrera (mort en 2014) voulaient profiter des baisses de loyer dans le marché pour ouvrir de nouveaux magasins, nous avaient-ils confié.

Ils avaient aussi décidé de revoir le marchandisage (l’art de présenter les produits en magasin), d’ajouter des écrans tactiles en magasin, de vendre des habits sur mesure et d’embaucher du personnel supplémentaire pour accroître la présence d’Ernest sur les réseaux sociaux.

Jusqu’ici, le coronavirus a forcé une dizaine d’entreprises québécoises dans le secteur de vente au détail à se placer à l’abri de leurs créanciers : Aldo, Reitmans, Sail, DavidsTea, Laura, Tristan, Lolë (Coalision), Frank and Oak (Modasuite), etc.