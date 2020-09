« Gestion Audem a déjà indiqué qu’elle ne comptait pas vendre ses actions et qu’elle n’appuiera pas la proposition », a-t-elle fait savoir, mercredi, dans un bref communiqué publié quelques heures après la sortie de la filiale du conglomérat européen Altice et Rogers.

(Montréal) La famille Audet, qui contrôle Cogeco, rejette l’offre non sollicitée de 10,3 milliards présentée par le câblodistributeur américain Altice USA et l’ontarienne Rogers, qui souhaitaient se partager les actifs de cette entreprise familiale de télécommunications créée à la fin des années 1950.

Julien Arsenault

La Presse canadienne

L’appui de la famille Audet était essentiel, puisqu’elle contrôle 69 % des votes chez Cogeco et 82,9 % du côté de Cogeco Communications. L’offre prévoyait 800 millions pour le président exécutif de la société québécoise, Louis Audet, et sa famille.

Aucun commentaire supplémentaire n’a été offert par Gestion Audem, qui a précisé que la proposition serait « soumise (mercredi) pour examen aux conseils d’administration » de Cogeco et Cogeco Communications. Altice USA et Rogers n’avaient pas commenté ce refus, mercredi en mi-journée.

La filiale du conglomérat européen Altice souhaitait mettre le grappin sur Atlantic Broadband, la division américaine de Cogeco, valorisée à 4,8 milliards, dans laquelle la Caisse dépôt et placement du Québec (CDPQ) détient une participation de 21 %.

Elle aurait par la suite cédé à Rogers Communications, pour environ 4,9 milliards, les activités canadiennes de Cogeco et Cogeco Communications, qui sont présentes dans la câblodistribution, les services internet et la téléphonie résidentielle, en plus de compter 23 stations de radio au Québec et en Ontario.

Cela aurait permis à la société torontoise d’acquérir une entreprise dont les activités sont concentrées au Québec, où elle est moins présente. Rogers exploite des dizaines de stations radiophoniques, mais aucune dans la province.

De son côté, Altice USA, qui compte 4,9 millions de clients répartis dans 21 États américains, souhaitait avaler Atlantic Broadband, qui se présente comme le neuvième câblodistributeur en importance dans le marché américain et est présent dans 11 États de la côte est. Cette entreprise avait été acquise par Cogeco pour 1,4 milliard US en 2012 et avait été épaulée par la CDPQ dans sa croissance en sol américain.

Legault veut «tout faire» pour garder le siège social au Québec

Mercredi avant-midi, M. Legault a commenté cette nouvelle alors qu’il était au micro d’une station de Cogeco de Québec, le FM93 – une entrevue qui était planifiée depuis un moment déjà.

« Il n’est pas question de laisser cette entreprise québécoise déménager son siège social en Ontario, a-t-il affirmé. On a parlé avec Louis Audet, et on va tout faire pour garder le siège social ici. Il n’est pas question de perdre un siège social important comme Cogeco. » Il a présenté Cogeco comme « deux compagnies en une », avec « le câble et les stations de radio ».

Il a mis en relief la situation interne chez Cogeco, parlant d’une « une chicane entre deux gros actionnaires » qui ne veulent pas vendre leurs actions – Rogers, qui détient 33,5% des actions, et Louis Audet qui en détient la majorité.

- Avec Tommy Chouinard