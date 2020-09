(Montréal) Cogeco fait l’objet d’une offre non sollicitée de la part du câblodistributeur américain Altice USA, qui s’est entendu avec Rogers Communications pour se partager les actifs de l’entreprise québécoise de télécommunications fondée par la famille Audet à la fin des années 1950.

La Presse canadienne

La filiale du conglomérat européen Altice a annoncé mercredi avoir présenté une offre publique d’achat de 10,3 milliards qui permettrait à Rogers d’acquérir les activités canadiennes de Cogeco et Cogeco Communications, qui sont présentes dans la câblodistribution, les services internet et la téléphonie résidentielle, en plus de compter 23 stations de radio au Québec et en Ontario.

L’offre permettrait à la famille Audet d’obtenir 800 millions. Son appui est essentiel, puisque selon des documents déposés auprès des autorités réglementaires, elle contrôle environ 72 % des votes de Cogeco et 82 % de ceux au sein de Cogeco Communications. Établie à Montréal, la société compte quelque 4500 employés au pays.

« Nous sommes certains que M. Audet et les conseils d’administration de Cogeco agiront dans l’intérêt fondamental de tous les actionnaires et évalueront cette offre de façon équitable », a indiqué le chef de la direction d’Altice USA, dans un communiqué.

Cogeco n’a pas réagi dans l’immédiat.

Altice conserverait les actifs américains de Cogeco, incluant Atlantic Broadband, qui se présente comme le neuvième câblodistributeur en importance dans le marché américain et est présent dans 11 États de la côte est. L’ontarienne Rogers, qui détient respectivement 41 % et 33 % des actions avec droit de vote subalterne de Cogeco et Cogeco Communication, mettrait la main sur les actifs canadiens de la société.

« Cette offre importante reflète les réalisations incroyables de la famille Audet et des employés de Cogeco, a souligné le président et chef de la direction de Rogers, Joe Natale, dans un communiqué. Rogers est heureuse à l’idée d’étendre sa gamme de technologies et de produits de pointe à 1,8 million de foyers et d’entreprises additionnels. »

Altice USA offre 106,53 $ pour chaque action de Cogeco et 134,22 $ pour chaque titre de Cogeco Communications. Cela représente une prime d’environ 30 % par rapport au cours moyen pondéré de chaque action à la Bourse de Toronto au cours du dernier mois.

Sur le parquet de Bay Street, mercredi avant-midi, l’action de Cogeco prenait 24,21 %, ou 19,10 $, pour se négocier à 98 $. Le titre de sa filiale cotait à 120,52 $, en hausse de 21,31 %, ou 21,17 $.

Altice USA prévoit que la transaction, si elle va de l’avant et obtient les approbations nécessaires, notamment au Canada, se conclura dans les « six à neuf mois suivant la signature des ententes définitives ».