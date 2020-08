PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

L’exploitant et le gestionnaire des aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel a annoncé des « mesures exceptionnelles », jeudi, par voie de communiqué, en évoquant la fermeture des « frontières aériennes » du pays et l’absence d’un soutien financier pour un secteur « qui ne se relèvera pas d’ici plusieurs années ».