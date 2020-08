Dave McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale du Canada, observe que l’institution continue de traverser la période d’incertitude actuelle imputable à la crise de la COVID-19 en s’appuyant sur sa robuste position de capital et de liquidité, son modèle d’affaires diversifié et sa gestion prudente des risques.

(Toronto) La Banque Royale du Canada déclare que son bénéfice net au troisième trimestre de l’exercice en cours s’est élevé à 3,2 milliards, en baisse de 62 millions, ou 2 %, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice 2019.

La Presse canadienne

Le bénéfice dilué par action s’est quant à lui chiffré à 2,20 $, soit une diminution de 1 % par rapport à il y a un an.

La plus grande banque au pays explique qu’il y a eu recul de 18 % du bénéfice des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de même que des secteurs Gestion de patrimoine et Services aux investisseurs et de trésorerie, attribuable surtout à l’incidence de la baisse des taux d’intérêt.

En revanche, le secteur Marchés des Capitaux a affiché un bénéfice record de 949 millions, en hausse de 45 % sur un an, et celui des Assurances a démontré des résultats solides en vertu de bénéfices de 216 millions, 6 % de plus qu’il y a un an.

Dave McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale du Canada, observe que l’institution continue de traverser la période d’incertitude actuelle imputable à la crise de la COVID-19 en s’appuyant sur sa robuste position de capital et de liquidité, son modèle d’affaires diversifié et sa gestion prudente des risques.