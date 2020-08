Des contrats de 17,8 millions pour H 2 O Innovation

L’entreprise de Québec H 2 O Innovation vient d’obtenir six contrats municipaux et industriels d’une valeur de 17,8 millions. Les projets de modernisation et d’agrandissement de système de traitement d’eau ainsi que de dessalement d’eau de mer seront réalisés au Manitoba, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, dans l’État de l’Ohio et dans les Caraïbes.