(Fort Mill) Domtar a entamé un processus de révision stratégique pour ses activités de soins personnels, neuf ans après avoir lancé ses produits de couches et d’incontinence dans la foulée d’une acquisition.

La Presse canadienne

La société de produits forestiers a indiqué qu’elle explorait « différentes options créatrices de valeur » avec l’aide de conseillers externes, et que cet examen pourrait éventuellement mener à la vente de ces activités.

Domtar a en outre indiqué qu’elle fermerait et réduirait la capacité de plusieurs installations américaines, ce qui entraînera la mise à pied d’environ 780 employés. Cette initiative devrait permettre à l’entreprise de réduire ses coûts annuels d’environ 200 millions US.

Par ailleurs, la société établie en Caroline du Sud a affiché un profit de 19 millions US, soit 34 cents US par action, pour son deuxième trimestre, en hausse par rapport à celui de 18 millions US, ou 28 cents par action, de la même période l’an dernier.

Le bénéfice ajusté a diminué de 44 % à 20 millions US, ou 36 cents US par action, alors qu’il avait été de 36 millions US, ou 57 cents US par action, au deuxième trimestre de 2019.

Les revenus pour le trimestre clos le 30 juin ont diminué de 2,1 % à 1,01 milliard US.

Les analystes s’attendaient à ce que Domtar réalise une perte de 49 cents US par action, à partir de revenus de 1,04 milliard US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.