(Montréal) Les bénéfices de BCE ont subi d’importants reculs au second trimestre de l’exercice 2020 par rapport à la période correspondante de 2019.

La Presse canadienne

Le géant des télécommunications précise qu’en un an, son bénéfice net est passé de 817 millions à 294 millions, une baisse de 64 %, alors que son bénéfice net ajusté a reculé de près de 32 %, ayant baissé de 840 millions à 573 millions.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a dégringolé de près de 69 %, de 761 millions à 237 millions.

Le président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada, Mirko Bibic, a observé que les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur tous les secteurs de l’économie ont accéléré au deuxième trimestre. Il soutient toutefois que l’entreprise basée à Montréal a pu dégager une croissance continue des flux de trésorerie disponibles qui alimente à la fois ses investissements et ses rendements aux actionnaires.

Pour sa part, Glen LeBlanc, chef des affaires financières de BCE et de Bell Canada, signale que le ralentissement de l’activité économique et la baisse de la demande des clients dans tous les secteurs de Bell ont pesé très lourd sur les produits des activités ordinaires et sur le bénéfice du second trimestre.