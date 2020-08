Bausch a en outre affiché jeudi une perte de 326 millions US, soit 92 cents US par action, pour son deuxième trimestre, comparativement à une perte de 171 millions US, ou 49 cents US par action, pour la même période l’an dernier.

(Laval) Bausch Health Companies a annoncé jeudi avoir l’intention d’essaimer ses activités de soins pour les yeux en une société indépendante inscrite à la Bourse.

La Presse canadienne

La société pharmaceutique a estimé que l’essaimage de Bausch + Lomb lui permettrait de se concentrer sur ses activités de gastroentérologie, d’esthétique et de dermatologie, de neurologie et internationales.

L’entreprise anciennement connue sous le nom de Valeant Pharmaceuticals a vendu environ 4 milliards US en actifs jugés non essentiels, remboursé plus de 8 milliards US en dette et réglé plusieurs problèmes juridiques remontant à plusieurs années. Elle a aussi perdu la protection de brevets sur environ 1,4 milliard US de ses produits.

Son bénéfice ajusté a plongé de 56 % à 165 millions US, par rapport à celui de 372 millions US du deuxième trimestre de 2019. Les revenus pour la période de trois mois close le 30 juin se sont établis à 1,66 milliard US, en baisse par rapport à ceux de 2,15 milliards US d’il y a un an.

Les analystes attendaient une perte nette de 59 cents US par action et des revenus de 1,79 milliard US, selon les prévisions recueillies par Refinitiv.