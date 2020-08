Disney perd 4,7 milliards, mais dépasse les 100 millions d’abonnés payants

(San Francisco) Disney a perdu 4,7 milliards de dollars pendant le trimestre écoulé, contre près de 2 milliards de bénéfice net il y a un an, à cause de la pandémie et notamment des parcs d’attractions fermés et des croisières à l’arrêt.