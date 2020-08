(San Francisco) Disney a perdu 4,7 milliards de dollars pendant le trimestre écoulé, contre près de 2 milliards de bénéfice net il y a un an, à cause de la pandémie et notamment des parcs d’attractions fermés et des croisières à l’arrêt.

Agence France-Presse

Mais ses plateformes de streaming, dont Disney+, comptent désormais 100 millions d’abonnés payants, gagnés en partie grâce aux mesures de distanciation sociale.

Le titre du Royaume enchanté s’appréciait de 1,6 % lors des échanges électroniques après la fermeture de la Bourse, malgré un chiffre d’affaires diminué de moitié en un an, à 11,8 milliards de dollars, un résultat inférieur aux attentes du marché.