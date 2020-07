Le président et chef de la direction de Groupe SNC-Lavalin, Ian Edwards, soutient que les Services d’ingénierie ont produit de solides résultats financiers au deuxième trimestre.

(Montréal) Le Groupe SNC-Lavalin a encaissé au second trimestre de l’exercice en cours une perte nette de 111,6 millions, soit 0,64 $ par action après dilution, alors qu’un an plus tôt, sa perte nette s’est élevée à près de 2,12 milliards, ou 12,07 $ par action après dilution.

La Presse canadienne

La compagnie d’ingénierie signale que le résultat net négatif au deuxième trimestre de 2020 inclut des coûts de restructuration de 47,3 millions notamment liés à la transformation des activités de services du secteur Ressources.

Plus tôt vendredi, SNC-Lavalin a annoncé par voie de communiqué une transformation de son secteur Ressources dans le but de se concentrer sur une offre de services dans un nombre limité de marchés principaux existants. La compagnie croit que cette décision complètera ses capacités générales en matière de services d’ingénierie et permettre au secteur Ressources de renouer avec la rentabilité en 2021.

Ainsi, les produits des activités de services du secteur Ressources devraient représenter environ 10 % des produits totaux de SNC-Lavalin en 2021. D’ici là, le nombre d’employés devrait passer d’environ 15 000 à 6000.